Em Inglaterra dizem que o Tottenham aponta agora a Nuno Espírito Santo

Depois de não ter chegado a acordo com Antonio Conte e Paulo Fonseca, e de as conversas com Gennaro Gattuso também não terem avançado, o Tottenham aponta agora a Nuno Espírito Santo para render José Mourinho.





Mourinho foi despedido no final da época passada e os spurs ainda não conseguiram encontrar um substituto à altura. A rádio 'talkSPORT' avança que o ex-técnico do Wolverhampton - que é visto com bons olhos por parte de Fabio Paratici, o novo diretor desportivo do clube inglês - é o novo alvo.O nome de Nuno Espírito Santo já foi também apontado ao Crystal Palace e ao Everton.