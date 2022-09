Emerson Royal gastou quase um milhão de euros para convencer Conte

Elemento que Antonio Conte não prescinde na sua equipa titular do Tottenham, o brasileiro Emerson Royal apostou forte para estar no seu melhor para responder às exigências do técnico italiano. De tal forma que, segundo adianta o 'The Sun', terá gasto nos últimos meses mais de 900 mil euros, pagos do próprio bolso, para melhorar a sua condição e capacidade física e mental.Entre os investimentos feitos está a aquisição de uma câmara hiperbárica, que tem como propósito acelerar a recuperação no apertado calendário inglês, isto para lá de consultas habituais com um neurocientista. Mas o nível de detalhe do defesa brasileiro vai para lá do cuidado com o corpo e mente. Royal decidiu investigar a carreira de Conte e procurou, com a ajuda de um olheiro, estudar o estilo de jogo de Achraf Hakimi, marroquino que se evidenciou sob o comando do técnico italiano no Inter Milão.Uma aposta que, por agora, vai rendendo dividendos, já que Royal é mesmo o quinto jogador com mais minutos do Tottenham na Premier League, contando até agora com uma assistência para golo.