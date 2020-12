Eric Dier lembra repto de Mourinho: «Fiquei motivado, era aquilo que queria ouvir»

Eric Dier é por estes tempos um dos imprescindíveis de José Mourinho na caminhada dos spurs na Premier League, mas a ligação entre ambos no último ano nem sempre foi a mais positiva. Em especial por causa daquele jogo, diante do Olympiacos, em que o técnico português retirou o defesa de campo aos 29'. Em entrevista ao 'Daily Mail', o ex-Sporting assume que passou mal, mas que entendeu totalmente a mensagem e que aquele momento o levou a dar o salto em frente nos spurs.





"Foi um dos mais difíceis momentos da minha carreira profissional. O treinador teve toda a razão para me tirar, pois não estava a jogar bem. E ganhámos o jogo. Mas ter de me adaptar à minha nova posição naquela altura foi algo difícil. Tinha jogado os últimos jogos com o Pochettino a central, por isso foi complicado voltar ao meio-campo. Disse isso ao Mourinho. 'É aqui que quero jogar. Na defesa'. Mas sabia que era um risco", assumiu.A oportunidade demoraria a chegar, mas lá chegou. "Depois do jogo do Chelsea, ele veio ter comigo e disse-me 'está bem, se queres jogar a central, agora é a tua chance. Mostra-me o que vales'. Fiquei motivado pelo desafio. Era isso que queria ouvir, foi uma oportunidade. O meu objetivo sempre foi estar numa posição de estar a lutar para jogar, sentir que havia um plano em marcha também foi importante. Esses foram os maiores fatores que me levaram a ficar e não poderia estar mais feliz", frisou o defesa, que acabaria a temporada passada como titular indiscutível, algo que transportou para a atual.