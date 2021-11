Estreia de Antonio Conte na montanha-russa

Antonio Conte estreou-se ao leme do Tottenham com o pé direito... e com direito a susto. Acabou, porém, por ultrapassar (3-2) o Vitesse, em Londres, e subir ao 2º lugar do Grupo G, agora apenas atrás do Rennes.

Tudo parecia encaminhado para uma noite de gala. Aos 28 minutos, o Tottenham ganhava confortavelmente (3-0) fruto dos tiros certeiros de Son (14’), Lucas Moura (22’) e Rasmussen (28’ autogolo). O problema é que o Vitesse não se deslocara a Londres para prestar vassalagem ao novo treinador dos spurs. Reagiu também de rajada ainda na primeira parte, faturando por Rasmussen (32’) e Bero (39’). De uma vantagem assinalável, o Tottenham passou a estar apertado (3-2). Num jogo com três expulsões (uma para o Tottenham e duas para o Vitesse), o marcador não voltou a funcionar.

Conte ainda estava ofegante quando falou à imprensa. “Foi um jogo louco. Não gosto deste tipo de jogos em que tudo pode suceder. Mas merecemos vencer, claro. Temos muita coisa para fazer, muito para trabalhar, tanto tática como fisicamente. Há que ter paciência! Não tenho medo do trabalho! Só trabalhando se atingem objetivos importantes”, frisou o técnico italiano.