Ex-jogador do Tottenham deslumbrado: «Mourinho trouxe o seu toque mágico»

Darren Anderton, antigo jogador do Tottenham, está deslumbrado com o trabalho de José Mourinho à frente dos spurs. A equipa lidera a Premier League, com os mesmos pontos do Liverpool, e até Jurgen Klopp, técnico dos reds, já elogiou o trabalho do português.





Aderton, de 48 anos, está rendido a Mourinho. "Há muitos anos que o Tottenham não liderava. O Mou trouxe o seu toque mágico e viu-se isso em jogos consecutivos, com o City (2-0), Chelsea (0-0) e Arsenal (2-0) em que não sofremos golos", disse, em declarações ao jornal 'Marca'.O ex-jogador dos spurs (entre 1992 e 2004) compara o trabalho de Mourinho com o de Pochettino, o treinador argentino que deixou o clube há um ano. "A diferença e na maneira como jogam. "O estilo de Pochettino era bonito de se ver. Fez um grande trabalho ao longo dos cinco anos, chegou a uma final da Champions... Foi fantástico. Mas o Mourinho é outro estilo. Não é tão bonito, mas é mais eficaz, mais fiável. Ele tem muita experiência e sabe como ganhar a Premier League."Depois, Aderton deu um exemplo das mudanças verificadas na equipa. "O Bergwijn, sem ter a qualidade e o golo de Bale, joga antes dele porque defende muito bem. A mentalidade também mudou. Quando o Mourinho diz algo deves ouvir e respeitar porque ele ganhou troféus em todo o lado."