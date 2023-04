Fabio Paratici deixa Tottenham para cumprir 30 meses de suspensão aplicados em Itália

Fabio Paratici deixou oficialmente Tottenham, depois de ter sido punido com umaem Itália, na sequência de um processo decorrente dos tempos que em trabalhou na Juventus.A FIFAe o recurso que Paratici interpôs junto da federação italiana, com vista à revogação do castigo, foi recusado.Em janeiro deste ano a 'vecchia signora' foi condenada em segunda instância pela justiça desportiva italiana, que acusou o clube de ter registado ganhos de capital artificialmente inflacionados em transferências de jogadores, e Paratici, ex-funcionário, foi suspenso por 30 meses.A Juve também é alvo de investigação judicial sobre possíveis fraudes contabilísticas para limitar artificialmente os prejuízos nos balanços apresentados a investidores, entre 2018 e 2021. Fabio Paratici, de 50 anos, deixou em 2021 as funções de diretor desportivo na Juventus para ingressar, com igual cargo, no Tottenham.A 20 de janeiro, a Juventus foi penalizada com redução de 15 pontos na Liga italiana, e o seu ex-presidente Andrea Agnelli, foi suspenso durante dois anos, tal como outros dirigentes da formação de Turim.Os 15 pontos