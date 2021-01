Ferdinand e a derrota do Tottenham: «Mourinho deve ter ficado absolutamente furioso»

O mau momento do Tottenham na Premier League tem sido um dos momentos do dia em Inglaterra. Rio Ferdinand, ex-internacional inglês, defesa do Manchester United e atual comentador desportivo da 'BT Sport', fez-se ouvir na derrota (1-3) dos spurs na receção ao Liverpool, afirmando que José Mourinho não deverá ter ficado nada satisfeito com a prestação da sua linha defensiva.





"Penso que o José [Mourinho] deve ter ficado absolutamente furioso com a forma como a sua equipa defendeu, com erros individuais de alguns jogadores experientes, o guarda-redes [Hugo Lloris] e o capitão [Eric Dier]. Com o Aurier como lateral-direito, o Rodon é atraído pelo jogador da ala do Liverpool e abre-se um espaço. O Aurier tinha de perseguir o [Sadio] Mané e ficou a dormir. Acontece demasiadas vezes com o Aurier e quem sofre é o Tottenham", apontou o ex-internacional, em declarações à 'BT Sport'.Recorde-se que a imprensa inglesa avançara ainda, esta sexta-feira, que Serge Aurier, lateral-direito costa-marfinense que alinhou de início frente aos reds,com o treinador português após ter sido substituído ao intervalo do encontro.