"Furioso": Aurier abandonou estádio após ser substituído ao intervalo do Tottenham-Liverpool

São complicados os dias que se vivem no seio do Tottenham. A equipa liderada por José Mourinho perdeu, na noite desta quinta-feira, por 3-1, na receção ao Liverpool, e viu-se ainda mais distante do topo da classificação da Premier League. Depois de um início a todo o gás - que chegou a culminar com uma liderança da prova -, a turma do treinador português tem vindo a somar resultados menos positivos e já se encontra, à 20.ª jornada, no 6.º lugar, a 8 pontos do líder Manchester City. Ontem, durante o intervalo da partida com o Liverpool, Mourinho ganhou mais um motivo de preocupação.

De acordo com o 'Daily Mail', Serge Aurier, lateral-direito costa-marfinense que havia sido lançado por José Mourinho de início na partida, saiu "furioso" do estádio após ter sido substituído ao intervalo e rendido pelo inglês Harry Winks. Segundo a mesma fonte, o jogador de 29 anos mostrou o seu desagrado ainda no balneário, numa altura em que a equipa ainda se preparava para entrar para o arranque da segunda parte do encontro, tendo mesmo abandonado o Hotspur Stadium numa altura em que os seus colegas de equipa ainda se encontravam dentro de campo.





