Futuro de José Mourinho no Tottenham será decidido no final da temporada

O presença de José Mourinho no comando técnico do Tottenham está assegurado até ao final da presente temporada da Premier League, avança este sábado o jornal 'Daily Mail'.

De acordo com a mesma fonte, o treinador português não será despedido até maio muito por culpa do elevado valor que o Tottenham seria obrigado a pagar ao técnico luso em salários até ao final do seu contrato (2023), cerca de 30 milhões de euros.

Daniel Levy, presidente do Tottenham, acredita que o treinador português de 58 anos vai conseguir dar a volta à sequência negativa de resultados (é atualmente 9.º classificado, com quatro derrotas nos últimos cinco jogos para a Premier League), assim como que a equipa conseguirá levantar o troféu da Taça da Liga Inglesa, prova que discutirá com o Manchester City no dia 25 de abril.