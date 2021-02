Ganha aposta com derrota do Tottenham e provoca Mourinho com anúncio num jornal

Um adepto do Manchester United ganhou 5 mil libras (cerca de 5.661 euros) nas apostas com a derrota do Tottenham frente ao Brighton e utilizou o dinheiro para publicar um anúncio de uma página num jornal, com uma mensagem para o treinador português.





"Estimado Mourinho. Este anúncio foi pago com as 5 mil libras que ganhei quando o Tottenham perdeu com o Brighton. Aqui tens o troféu especial para te agradecer. Pode ser o único que ganhes esta época", pode ler-se no anúncio publicado no 'Enfield Independent' por Sahlil Arora, juntamente com a imagem de uma taça.Em declarações ao 'Anfield Independent' o agora famoso adepto ainda deixou mais algumas palavras ao treinador português. "Ganhei as 5 mil libras a jogar Fantasy5 e queria mostrar o meu agradecimento. Estou certo que o Mourinho e companhia vão comprar um exemplar do 'Enfield Independent' depois do treino e terão um troféu para agradecer. Espero que a sua sala de troféus se mantenha vazia."