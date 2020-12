Gary Neville revela "mudança subtil" que permitiu a José Mourinho voltar a ter sucesso

Depois de um trajeto abaixo do esperado no Manchester United, muito se falou de que José Mourinho teria ficado parado no tempo. No entanto, essa tormenta já lá vai e o treinador português tem levado o Tottenham a realizar uma grande campanha na Premier League até ao momento. Uma "mudança subtil", segundo Gary Neville, mas que fez toda a diferença.





"Antes referiamo-nos sempre 'às lições de Mourinho' quando ele ganhava e que era mais inteligente que os treinadores contrários. Mas num passado recente o seu estilo foi criticado ao ponto de considerarem que já estava desatualizado. (...) Lembro-me de um jogo em Manchester, contra o Liverpool, na altura em que ele era o treinador [n.d.r.: em 2016], e saí dali a pensar que o United não podia jogar daquela forma. Atuou com seis defesas e era um desespero ver aquilo. Pensei 'o United tem de ser mais do que isto", recordou o ex-internacional inglês à Sky Sports, notando as "grandes diferenças" para o Special One dos spurs, apesar de manter a linha de seis."Em primeiro, a posição de Harry Kane, bem mais profunda que a de Ibrahimovic. Depois, e mais importante, é o facto de Son e Bergwijn estarem perto dele. Antes Zlatan tinha perto de si Herrera e Pogba, dois médios; agora, Mourinho tem os jogadores certos nas posições avançadas para contra-atacar depressa. É uma mudança subtil num sistema igual. É muito mais saboroso e entretido. Mourinho adaptou-se e tem a vantagem de ser bom defensivamente com a ameaça do contra-ataque", acrescentou Neville, para quem este estilo trará dividendos perante os outros candidatos ao título.