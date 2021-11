Harry Kane elogia Conte e deixa recado à equipa: «Agora cabe-nos a nós, não temos desculpas»

Harry Kane teceu rasgados elogios a Antonio Conte, o treinador que chegou ao Tottenham para ocupar o lugar de Nuno Espírito Santo na liderança dos spurs. O goleador inglês, que no verão esteve muito perto de deixar o clube londrino, mostra-se feliz, e muito otimista, com a chegada do italiano."Isto mostra grande ambição. O currículo fala por si, toda a gente sabe o que ele já fez como treinador", atirou Kane sobre o técnico que ainda na época passada foi campeão italiano ao serviço do Inter."Agora cabe-nos a nós, porque ele não tem nada a provar. Já ganhou nos grandes palcos, com grandes equipas, por isso vai fazer de tudo para que possamos melhorar. Cabe aos jogadores, não temos desculpas. Temos de garantir que em cada minuto das nossas vidas tentaremos melhorar e ganhar por esta equipa, é a única forma de seguirmos em frente", referiu Kane.O avançado continuou, com um discurso virado para o balneário: "Ele vai esforçar-se ao máximo para nós melhorarmos", explicou. "Passaram-se apenas três dias mas ele é um treinador fantástico. Ainda não chegámos aos patamares que queremos, mas vai ajudar-nos."Harry Kane não escondeu sentir-se desiludido com o início da época dos spurs. "Acredito muito bem mim, tenho 28 anos e ainda tenho muito que aprender, que melhorar. Não foi o arranque que eu queria, que o clube pretendia, todos sabemos disso e temos de assumir a responsabilidade. Mas não estou preocupado, vou continuar a trabalhar e estou realmente muito empolgado por poder treinar com este treinador. Tenho a certeza que me ajudará a evoluir e isso é bom."Antonio Conte liderou a equipa pela primeira vez ontem, na vitória por 3-2 sobre o Vitesse, na Conference League. Domingo a equipa visita o Everton, na Premier League."Ele veio para cá porque confia nos jogadores, porque quer ganhar. Tem sido fantástico. Chegou a um clube que passa por uma situação difícil e todos estamos ansiosos por trabalhar diariamente juntos, por aprender e melhorar. O Conte traz paixão, determinação, seja nos treinos no relvado, seja nos encontros no balneário", concluiu Kane.