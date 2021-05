Harry Kane está farto de não ganhar títulos e tomou decisão sobre o seu futuro

Harry Kane decidiu sair do Tottenham no final da época. O jornal inglês 'The Sun' escreve que o avançado quer ganhar títulos e que por isso pretende pedir ao dono do clube que ouça as propostas que venham a chegar por ele no verão.





Em Inglaterra diz-se que o capitão da seleção inglesa está na agenda dos dois grandes de Manchester. O United vê-o como o homem certo para liderar a equipa nos próximos anos; o City olha para ele como um bom substituto para Sergio Agüero, que está de saída dos citizens.Mas o jornal explica que Kane não vai pedir para sair a qualquer preço, por uma questão de imagem e de respeito para com um clube onde está desde 2006. O jogador vai apenas pedir a Daniel Levy que não feche as portas à sua saída.Recorde-se que o Tottenham é nesta altura 7.º na Premier League, longe dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.