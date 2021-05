Harry Kane pediu ao Tottenham para sair e estes três clubes já perguntaram pelo jogador

Harry Kane voltou a dizer aos responsáveis do Tottenham que pretende deixar o clube no final da presente temporada, revelou a 'Sky Sports'. Segundo o jornal britânico, há já três clubes ingleses que se perfilam para receber o avançado, mantendo contactos com o seu representante. São eles Manchester United, Manchester City e Chelsea.





Os spurs parecem sensíveis aos desejos de Kane e já estão a sondar o mercado, no sentido de encontrar um novo ponta-de-lança que substitua aquele que tem sido o seu abono de família nas últimas épocas.Quanto ao internacional inglês, de 27 anos, a sua vontade é permanecer na Premier League onde, como se viu, tem vários pretendentes.