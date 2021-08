Harry Kane regressa aos treinos do Tottenham na preparação para o P. Ferreira

Harry Kane voltou esta terça-feira às sessões de treinos do Tottenham. Depois de ser incluído por Nuno Espírito Santo na lista de inscritos para o jogo de quinta-feira, frente ao Paços de Ferreira, na Mata Real, o avançado inglês subiu com os restantes colegas de equipa ao relvado pela primeira vez esta temporada.





Caso seja opção para o jogo do playoff da UEFA Conference League, Harry Kane regressará aos jogos pelo Tottenham quase três meses depois. O último encontro que o internacional inglês fez pelos spurs, antes da participação no Euro'2020, foi a 23 de maio, diante do Leicester, a contar para a última jornada da Premier League.