Harry Kane: «Soube do despedimento de Mourinho cinco minutos antes»

Harry Kane assumiu esta sexta-feira, em entrevista à Sky Sports, ter ficado surpreendido com a decisão do Tottenham em avançar para o despedimento de José Mourinho na segunda-feira. Numa conversa já de olho na final da Taça da Liga inglesa - marcada para domingo, diante do Man. City -, o avançado e capitão dos spurs revela mesmo que apenas soube da saída do português alguns minutos antes.





"Fiquei surpreendido, sou totalmente honesto. Cheguei de manhã e soube uns cinco a dez minutos antes da decisão ser anunciado. Estávamos focados na Taça de Inglaterra, muita da preparação estava a ser para isso, mas é futebol. Desde que cá estou muitos treinadores já foram despedidos. Como jogador não esperamos que isso aconteça, mas é parte do jogo, temos de lidar com isso. Tive uma fantástica relação com o José. Desejo-lhe o melhor para o seu próximo trabalho, mas ele sabe que o futebol pode ser cruel e só temos de seguir em frente", disse o avançado.Sobre a Superliga Europeia, uma prova da qual os spurs iriam fazer parte, Kane partilha a opinião de praticamente todos os jogadores ingleses. "Gostei do desfecho de tudo isto. Não me agradava nada a ideia, sendo sincero. Consigo entender o ponto de vista dos adeptos. Não era algo correto aos olhos deles. Foi colocado um ponto final nisso e estou orgulhoso pelo facto de os adeptos se terem unido por aquilo que acreditam. Estou feliz pelo desfecho que teve. Pelo futebol em geral, pois a competitividade é algo importante e essa é a razão pela qual jogamos".