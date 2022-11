Heung-Min Son vai ter de ser operado a menos de três semanas do arranque do Mundial

O sul-coreano Son Heung-min vai ter de ser operado ao rosto - a uma fratura junto ao olho esquerdo -, na sequência da lesão sofrida no jogo com o Marselha, e a sua presença no Mundial'2022 pode estar em risco. O avançado do Tottenham, de 30 anos, é a principal estrela da Coreia do Sul, a segunda adversária de Portugal no Qatar (jogo marcado para 2 de dezembro).Na sua nota, os spurs não adiantam quaisquer previsões de tempo de paragem, revelando apenas que o sul-coreano irá iniciar o período de reabilitação juntamente com a equipa médica do clube e que novidades adicionais serão dadas a seu tempo.