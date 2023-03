Hojbjerg reage às declarações de Conte: «Acho que tem de explicar melhor como se sente...»

Deu muito que falar a explosiva conferência de imprensa de Antonio Conte no sábado , onde o técnico do Tottenham arrasou a atitude dos seus jogadores, mas apenas esta terça-feira surgiu uma primeira reação pública de um elemento dos spurs. Pierre-Emile Hojbjerg, à margem da antevisão ao jogo da Dinamarca com a Finlândia, não fugiu ao tema e deixou no ar a ideia de que as coisas não ficaram muito famosas em termos de relacionamento."Acho que todos vimos. Ele deu uma conferência de imprensa muito honesta e aberta. É por não estar satisfeito. Não farias a mesma coisa se tivesses chegado aos quartos-da-final da Liga dos Campeões ou se estivesses nas meias-finais da Taça de Inglaterra. É algo que vem simplesmente pelo facto de, infelizmente, não termos conseguido os resultados que como equipa e clube desejávamos. Mas ainda estamos onde queremos e temos de estar na Premier League. É duro, sim. Entendo que, se queremos ser bem sucedidos coletivamente, temos de ter onze homens comprometidos com o projeto e a cultura. Mas acho que ele tem de explicar melhor como se sente, antes que nós, os jogadores, possamos começar a analisar e mudar", declarou o médio dinamarquês.