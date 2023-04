Hugo Lloris após descalabro do Tottenham: «Havia algo estranho no campo...»

Hugo Lloris, guarda-redes do Tottenham, estava arrasado no final do jogo com o Newcastle. Os spurs sofreram uma humilhante derrota, por 6-1; na primeira meia hora de jogo Lloris já tinha encaixado cinco golos. O jogador, que foi substituído ao intervalo devido a uma lesão, disse que a equipa tinha de pedir desculpa aos adeptos e falou em "algo estranho em campo"."Sofrer quatro golos em 20 minutos... Podemos ser golpeados uma, duas vezes e sofrer golos, mas havia algo estranho em campo. Não conseguíamos reagir nem voltar ao jogo. E o Newcastle merece muito crédito, começaram a mil por hora, foram muito dinâmicos, sabiam exatamente o que fazer, com e sem a bola. Estávamos atrás em todos lugares do campo e em todos os aspetos do jogo'', reconheceu o guarda-redes francês, em declarações à 'Sky Sports'."É muito constrangedor. Antes de mais devemos pedir desculpas aos adeptos. Não mostrámos uma boa versão hoje, não conseguimos igualar a performance dos jogadores do Newcastle. Estivemos completamente fora na primeira parte. Na segunda foi diferente, mas é muito doloroso", continuou."Não podemos esconder-nos atrás dos problemas do clube. Somos jogadores profissionais, sempre que vamos para o campo tentamos fazer o melhor possível, mas ficámos abaixo em muito aspetos. Houve um abismo entre Newcastle e Tottenham. Agora restam jogos difíceis na semana e temos que reagir'', frisou Lloris.