Incêndio obriga a retirar 300 pessoas do estádio do Tottenham

O estádio do Tottenham teve de ser evacuado na manhã desta quinta-feira devido a um incêndio que deflagrou dentro de um edifício de nove andares, adianta o 'The Sun'.





Cerca de 300 pessoas foram retiradas do local e, segundo a mesma fonte, não há qualquer ferido. As causas do incêndio, que demorou cerca de uma hora a ser extinguido, ainda estão por apurar, e o emblema inglês ainda não se pronunciou relativamente ao incidente.O Tottenham desloca-se ao terreno do Crystal Palace na próxima jornada da Premier League, no dia 11, pelas 12H30.