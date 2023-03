Ingleses garantem: Rúben Amorim na lista do Tottenham para substituir Antonio Conte

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O 'The Athletic' dá, esta quinta-feira, conta de uma lista de treinadores que o Tottenham tem debaixo de olho para substituir Antonio Conte que inclui, entre outros, Rúben Amorim, técnico do Sporting.Segundo a mesma fonte, os spurs estão atentos a cinco nomes, sendo que a prioridade é garantir a contratação de Luis Enrique, ex-selecionador espanhol que atualmente se encontra sem clube.Entre as restantes opções, encontram-se os nomes de Rúben Amorim (Sporting), Oliver Glasner (Eint. Frankfurt), Luciano Spalletti (Nápoles) e Mauricio Pochettino (sem clube).Recorde-se que Antonio Conte chegou ao Tottenham em novembro de 2021. Desde então, comandou os spurs em 74 jogos, somando 40 vitórias.