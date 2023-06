James Maddison apaga 'tweets' polémicos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

James Maddison foi oficializado como reforço do Tottenham numa transferência a rondar os 50M€. Porém, o ex-médio do Leicester não se livrou de, como em outros tantos casos, ser assombrado por partilhas feitas nas redes sociais quando ainda era jovem. Entre os 15 e os 16 anos... aparentava odiar os spurs e também Gareth Bale.

"Odeio o Gareth Bale com paixão. Acalma-te macaco, o Wilshere é dez vezes melhor do que este chimpanzé", escreveu o então jovem de 15 anos num 'tweet' partilhado em novembro de 2012. Meses mais tarde, já com 16 anos, Maddison apontava baterias ao próprio Tottenham... o seu novo clube. "Espero que Luis Suárez destrua o Tottenham hoje".