Jermaine Pennant e o Tottenham: «Podem contratar Klopp ou Guardiola e continuarão a jogar um futebol de merda»

Cristian Stellini não resistiu à goleada (1-6) sofrida domingo em Newcastle e foi demitido do Tottenham, que já foi substituído por Ryan Mason. Até agora adjunto da equipa principal, o inglês de 31 anos toma conta do grupo até 30 de junho. Esta solução está a ser vista com pouco otimismo tendo em conta a situação do clube.





"Tive treinadores de primeiro nível que ganharam a Champions, Premier League... Conte e Mourinho lutavam, incluído 'Poch', que é um grande treinador. Agora não importa quem seja. Podem contratar Klopp ou Pep Guardiola, podem ter o melhor jogador do campeonato mas serão os mesmos spurs de sempre. Começarão bem e terminarão a jogar um futebol de merda", disse Jermaine Pennant.

O consulado de Cristian Stellini durou de 26 de março, dia em que Antonio Conte rescindiu o contrato, até ontem. O que conseguiu o ex-adjunto de Antonio Conte? Uma vitória, um empate e duas derrotas. “A exibição frente ao Newcastle foi totalmente inaceitável. Foi devastador assistir ao jogo”, disse Daniel Levy, presidente do Tottenham, na mensagem em que anunciou a alteração técnica.