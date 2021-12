Jogo do Tottenham com Brighton adiado devido a surto de covid-19

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O jogo do Tottenham em casa do Brighton, no sábado, a contar para a Premier League, foi adiado esta quinta-feira devido a um surto de covid-19 na equipa londrina.

Os spurs, que hoje deviam jogar com os franceses do Rennes para a Conference League, numa partida também adiada, viram a deslocação a Brighton adiada, dados os oito casos entre o plantel e mais cinco entre a equipa técnica, chefiada pelo italiano Antonio Conte.

Segundo a Premier League, a decisão baseia-se num parecer dos conselheiros médicos, "colocando a prioridade na saúde dos jogadores e equipas técnicas", sem avançar uma nova data para o encontro.

O Tottenham, que começou a época com o técnico português Nuno Espírito Santo, entretanto substituído por Conte devido a maus resultados, é quinto na Liga inglesa, com 25 pontos, mais cinco do que o Brighton, que é nono.