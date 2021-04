Mourinho "frustrado" após empate do Tottenham: «O treinador é o mesmo, os jogadores são outros»

O Tottenham não foi além de um empate (2-2) em Newcastle e falhou a possibilidade de igualar o Chelsea no 4.º lugar da Premir League. Os spurs deixaram escapar os três pontos já na reta final do encontro e José Mourinho não escondeu a insatisfação.





"Estou frustrado. Precisávamos de ganhar este jogo e viemos aqui para ganhar. Não ficámos longe de o conseguir mas, ao mesmo tempo, criámos muita instabilidade no jogo com os demasiados erros defensivos individuais que cometemos. Demos sempre ao Newcastle a hipótese de de continuarem no jogo. Tivemos uma grande oportunidade de fazer o 3-1 e matar o jogo e sofremos no minuto seguinte", lamentou o técnico português, em declarações à BBC.Confrontado com a incapacidade de segura a vantagem evidenciada pelos londrinos, face a anteriores equipas que treinou, Mourinho voltou a justificar-se com os erros defensivos. "Trabalhar mais? Não me parece. Trabalhamos muito e bem, mas há erros que nem se podem chamar erros porque estão diretamente relacionados com as qualidades que certos jogadores têm. O treinador é o mesmo, os jogadores são outros. Se analisarem o segundo golo do Newcastle vão percebê-lo nos três: o cruzamento, a bola ao segundo poste e a bola na cara do guarda-redes com os nossos dois centrais bem posicionados", analisou.