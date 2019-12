José Mourinho: «Demos um passo atrás»

No final do encontro frente ao Manchester United, onde o Tottenham registou a primeira derrota (2-1) desde que José Mourinho assumiu a equipa, o técnico português começou por reconhecer a superioridade dos red devils no primeiro tempo.





"Começámos a segunda parte com um golo que é impossível conceder. Não estávamos atentos, mas a dormir no lançamento e deixámos Rashford atacar. Assim que ele entrou na grande área foi muito mais difícil defender. Ele foi esperto e esperou pelo toque. Na primeira parte eles começaram mais agressivos, jogaram com mais intensidade e mereciam estar na frente, até por 2-0. Depois, tomámos conta do jogo", disse José Mourinho, acabando por virar a página."É um passo atrás frente a uma equipa que joga pelos mesmos objetivos que nós. Estamos a tentar subir na classificação e chegar aos seis primeiros lugares. Temos de continuar. Cometemos erros, mas não vale a pena estar a chorar. Agora, temos um jogo difícil frente ao Burnley", afirmou o técnico português, de 56 anos, dando conta que foi "bem recebido" neste regresso a Old Trafford.