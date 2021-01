José Mourinho: «Deveríamos ter matado o jogo»

No final do encontro frente ao Fulham, José Mourinho não foi capaz de esconder a desilusão com o empate (1-1) caseiro do Tottenham, afirmando que a sua equpa deveria ter "matado o jogo".





"Na primeira parte, o Aréola fez algumas defesas impossíveis... na segunda também. Tínhamos de matar o jogo e não conseguimos. Era preciso não cometer erros e o golo do Fulham (Ivan Cavaleiro) era evitável. Os defesas estão lá e nem existia vantagem numérica. O Flham teve um pouco de sorte, mas estiveram bem. Tivemos maus resultados e poderíamos ter evitado este", disse o técnico português, à BBC.