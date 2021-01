José Mourinho e a 'ameaça' de um novo adiamento: «Premier League tem de mostrar liderança»

José Mourinho pediu à Premier League que mostre "liderança" na questão dos adiamentos dos jogos por covid-19. Com o encontro de amanhã diante do Aston Villa em suspenso, depois de o clube de Birmingham ter sido vítima de um surto de covid-19 - tem 10 jogadores infetados -, o treinador português do Tottenham diz que a sua equipa não tem condições nem calendário disponível para mais um adiamento.





"Não podemos ser colocados numa situação impossível", disse Mourinho esta sexta-feira aos jornalistas, na antevisão da partida. "Três jogos adiados seria impossível."Os spurs já viram os dois jogos com o Fulham, para a Premier League, serem adiados, o primeiro devido aos casos de covid na equipa dos cottagers, o segundo devido ao apuramento do Tottenham para a final da Taça da Liga inglesa."Chegou o momento de a Premier League mostrar liderança, de tomar decisões. Um clube como nós faz de tudo no dia a dia para se preparar, para jogar, para seguir as regras que temos em mãos. Não podemos ser punidos. Se não jogarmos contra o Aston Villa, serão três jogos adiados", constatou."Depois da época temos o Europeu e o Europeu não pode ser adiado. É uma situação impossível para um clube como nós ter três jogos adiados, principalmente estando nas competições europeias", acrescentou.O técnico português revelou que os últimos testes à covid-19 realizados no plantel do Tottenham vieram todos negativos.