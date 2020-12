Mourinho e a situação de Gedson: «Ele e o Benfica merecem o nosso respeito»

Gedson Fernandes pode regressar ao Benfica já este inverno e antecipar assim o final do empréstimo ao Tottenham. O jovem médio chegou ao clube londrino em janeiro como primeira contratação de José Mourinho, mas fez apenas 13 jogos oficiais pelos spurs (esta época tem somente uma aparição) e o técnico português deixou em aberto, esta sexta-feira, a possibilidade de Gedson voltar a Portugal.





"Não sei se o Gedson vai ou não continuar aqui depois de janeiro. Temos de respeitar o jogador e o Benfica. O jogador merece o nosso respeito e o Benfica, como clube amigável que é, também", afirmou o técnico português ao site Football.london."O que eles decidirem é que irá prevalecer. A situação é triste, porque ele ficou fora da lista da Liga Europa e isso tirou-o logo de 9 jogos que disputámos na Liga Europa, onde tínhamos 5 substituições e rodámos muito os jogadores, pois podemos ter 12 jogadores no banco. Estar fora desses 9 jogos quebrou os níveis de confiança e até a dinâmica e as rotinas, foi muito mau para ele", acrescentou Mourinho."Estes seis meses foram muito maus para ele, ainda por cima é um jovem. Apesar disso, desde que chegou não falhou u minuto de um treino. Mesmo com níveis de satisfação e motivação em baixo continua a ser um grande profissional. Acredito que dias melhores para ele virão, seja ou não connosco", concluiu o Special One.