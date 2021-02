José Mourinho: «Não foi uma vitória incrível mas deixa bons sentimentos»

José Mourinho estava naturalmente satisfeito após a vitória do Tottenham por 4-1 frente ao Wolfsberger, em Budapeste, casa emprestada dos austríacos, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.





"Tínhamos de jogar aqui com ambição e foi isso que fizemos. Devíamos estar a ganhar por mais de 3-0 ao intervalo. Na segunda parte cometemos aquele erro, que lhes deu esperança. Houve até semelhanças com o jogo do Everton. Se estás em controlo e cometes um erro, dás vida ao adversário e o jogo pode mudar. Por acaso aqui não mudou. Mas o 3-2 não esteve longe de acontecer", começou por explicar o técnico à BBC."Não acho que tenha sido uma vitória incrível, mas uma vitória que nos traz bons sentimentos. O avião para casa vai ser diferente do que se tivéssemos perdido. Amanhã de manhã também vou sentir diferenças no treino. Conseguimos também descansar alguns jogadores, que não fizeram os 90 minutos, como o Son, que só jogou 45 minutos e esteve no 3-0", concluiu Mourinho.