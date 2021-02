José Mourinho: «Para alguns, tocas com uma unha e é penálti...»

O Tottenham de José Mourinho somou este sábado a quarta derrota nos últimos cinco jogos a contar para a Premier League, ao perder 0-3 na deslocação ao terreno do Manchester City de Pep Guardiola.

Em declarações prestadas no final do encontro, o treinador português disse não ter nada a apontar aos seus jogadores e criticou a marcação daqueles que denomina ser os "penáltis modernos".

"O que eu retiro do jogo? Que foi um jogo entre uma equipa fresca e uma equipa muito cansada, mas que começou muito bem o jogo. Controlámos, atirámos ao poste e se tivéssemos feito o 1-0 poderia ter-nos dado algum combustível que é necessário [neste tipo de jogos] quando estás cansado. E uma vez mais marcaram estes penáltis modernos, eu chamo-os de modernos, que colocaram-nos numa posição difícil."

Contente com a exibição dos jogadores

"Estou muito, muito feliz com a atitude dos meus jogadores. Eu tive jogadores que jogaram duas horas há um par de dias e mesmo assim deram tudo hoje. Tive ainda jogadores com algumas dificuldades que deixaram tudo em campo. Uma equipa que não é unida, que não está junta, iria facilmente desistir e ser punida, mas vi jogadores como Harry Kane, Ben Davies ou Pierre-Emile Hojbjerg a darem tudo. Eu não tenho nada a apontar aos meus jogadores, nem mesmo por alguns erros que cometemos e que estão sempre presentes."

Mourinho e os "penáltis modernos"

"Um penálti moderno é aquele em que mesmo que tu toques só com uma unha é penálti. Depende do adversário. Para alguns, tu tocas com uma unha e é penálti, e o VAR não pode reverter [a decisão] porque existe um toque com o pé, com uma unha ou mesmo com o nariz. Não podes negar que existe contacto", terminou.