José Mourinho pode avançar por Ricardo Pereira

José Mourinho pensa em Ricardo Pereira para o reforço do sector recuado do Tottenham, de acordo com a publicação inglesa 'Daily Express', que poderá desembolsar cerca de 35 milhões de euros para garantir o lateral-direito, de 26 anos. No entanto, os spurs enfrentam a concorrência de Manchester United e PSG, de olho nas exibições do internacional português, que chegou ao Leicester em maio de 2018, depois de ter representado o FC Porto.





A possível saída de Ricardo Pereira, que regressou aos relvados esta 4ª feira, no triunfo do Leicester frente ao Newcastle (3-0), é algo que o técnico Brendan Rodgers nem quer ouvir falar. "Ninguém sairá em janeiro. Queremos manter esta equipa junta", garantiu o treinador do atual vice-líder da Premier League.