José Mourinho quer a Taça da Liga

O Tottenham não conquista um título desde 2008, ano em que venceu, precisamente, a Taça da Liga. José Mourinho, no entanto, já ganhou a prova em quatro ocasiões (três pelo Chelsea e uma pelo Man. United) e agora quer dar uma alegria aos adeptos do Tottenham, mas para isso tem de eliminar, já hoje, o Stoke City (Championship), nos quartos-de-final da competição.





“Para conquistarmos este troféu, temos de ganhar três jogos”, salientou. O técnico, de 57 anos, admite fazer poupanças, mas alerta que quer a vitória. “É só um jogo. Queremos vencer para estarmos nas meias-finais e não ficarmos a ver na TV”, frisou. Mourinho ainda lamentou a falta de condições do balneário dos visitantes no estádio do Stoke, dizendo que tem um vídeo como prova, e pediu às autoridades uma investigação. * l.m.