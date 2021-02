José Mourinho: «Um penálti que não era penálti mas que decide o jogo»

José Mourinho estava desiludido após a derrota do Tottenham ante o Chelsea por 1-0, a terceira consecutiva dos Spurs.





"Foi um jogo difícil, mas quantas oportunidades é que eles tiveram? Não tivemos a bola, é certo, e não criámos na primeira parte, mas o penálti foi duro. No final, aquele penálti decidiu o jogo. Eles marcaram um penálti que não era penálti. É um penálti difícil de aceitar e, perder desta forma, é doloroso", afirmou o técnico, que resumiu assim o jogo."Tivemos uma grande oportunidade pelo Carlos Vinícius. Podemos analisar o jogo do primeiro ao último minuto mas, se queres ser pragmático, um penálti, um golo, 1-0. Quando uma equipa está num jogo difícil contra o Chelsea e concede um penálti, sofre com isso. No final da primeira parte percebi que a equipa estava a ter dificuldades, mas na segunda parte foi totalmente o oposto. O nosso espírito foi intocável", afirmou o técnico.Ainda assim, Mourinho está confiante para o futuro."Não gosto dos nossos resultados, mas a forma como terminámos este jogo traz-me sentimentos positivos. Não é que isso evite os erros defensivos da nossa equipa, mas deixa-nos um sorriso no rosto e une-nos", explicou.Mourinho mostra-se, contudo, confiante no futuro."Oxalá que na próxima semana o Harry Kane esteja de volta, mas não vão estar outros. Jogamos domingo contra o WBA e eles precisam tanto de pontos quanto nós, por razões diferentes", garante.O treinador português deixou ainda um reparo a Carlos Vinícius."Ele é um jogador com um espírito incrível, mas ainda não está confortável com a forma como se pressiona a bola", concluiu.