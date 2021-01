Kane: «Mourinho nunca nos pediu para ficarmos lá atrás na defesa. Somos nós que fazemos isso»

Harry Kane foi decisivo na vitória do Tottenham frente ao Sheffield United (3-1) ao marcar o segundo golo dos spurs. O avançado inglês sublinhou a atitude da equipa, que diz ter melhorado em relação ao jogo com o Fulham (1-1). Nesse encontro, o Tottenham tinha sido criticado por ter perdido a vantagem e alegadamente ter passado apenas a defender após o golo. Houve quem culpasse José Mourinho, mas Harry Kane saiu em defesa do técnico português este domingo.





"Nunca foi o treinador a dizer-nos isso. Mourinho nunca nos pediu para ficarmos cá atrás ou recuarmos no campo. Somos nós, os jogadores, que ficamos com aquela mentalidade de segurar a vitória a todo o custo e tentamos proteger-nos no campo. O mais importante é começar a assumir a responsabilidade, não ter receio, e foi isso que aconteceu este domingo", afirmou o inglês.