Redknapp avisa Espírito Santo: «Quem tem Kane, Son e Alli tem de estar entre os quatro primeiros»

Harry Redknapp, antigo treinador do Tottenham, entre 2008 e 2012, considerou, em declarações ao jornal inglês 'The Sun', que treinar os spurs "é o melhor trabalho do Mundo" mas que é preciso fazê-lo corretamente. Um aviso a Nuno Espírito Santo?





O Tottenham perdeu com o Crystal Palace e com o Chelsea, ambos por 3-0, com o treinador português a admitir ter alguns problemas para resolver. "Ser treinador do Tottenham é um trabalho fantástico, é um sonho. Um novo estádio, um centro de treinos, uma equipa de estrelas, é um grande trabalho. O Nuno é um bom homem, um bom treinador, que oferece um futebol ofensivo, mas quando surgem derrotas, é natural que as falhas apareçam."Depois, detetou alguns problemas. "Claro que vão sofrer golos quando têm o Dele Alli a marcar jogadores como o Thiago Silva. Penso que foi estranho o Nuno sentar-se no balneário com a equipa antes do jogo com o Chelsea e decidir aquilo."E deu a receita para o jogo com o Arsenal, amanhã. "É uma oportunidade para o Tottenham mostrar que merece estar na luta pelos quatro primeiros. O Nuno falou em problemas de lesões, mas quem tem Kane, Son e Alli na linha da frente tem de cimentar uma posição nos lugares de acesso à Champions. A linha defensiva do Arsenal vai perguntar-se se consegue lidar com eles. Não tenho dúvidas que o Tottenham tem uma equipa melhor."