Lucas Moura emocionado no adeus ao Tottenham: «Este clube ficará para sempre no meu coração»

Lucas Moura não será mais jogador do Tottenham na próxima temporada. O clube londrino confirmou esta quinta-feira, através de um comunicado publicado no site oficial, a saída do polivalente brasileiro, de 30 anos, no final da presente época depois de as duas partes não terem chegado a acordo para a renovação do contrato.





“I will be Spurs forever.”



An emotional farewell interview with @LucasMoura7 ahead of his departure at the end of the season. pic.twitter.com/Bw8J0ciam5 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 18, 2023

Momento após o anúncio se ter tornado oficial, os spurs publicaram um excerto daquela que será a última entrevista de Lucas Moura aos canais oficiais do clube como jogador do Tottenham, onde o brasileiro não conseguiu conter as lágrimas ao recordar todo o seu percurso desde a chegada a Londres."Eu gostava de dizer muitas coisas aos adeptos, mas é difícil. É difícil falar porque estou aqui há muito tempo, desfrutei imenso esta aventura, com muitos bons momentos e amigos também. Estou muito muito agradecido porque fui muito feliz aqui e não tenho dúvidas de que irei sentir falta. Faz cinco anos desde que eu cheguei aqui, com muita motivação para jogar com grandes jogadores e na Premier League. O meu primeiro golo na Premier League foi em Webley, a minha família estava lá presente, o sentimento foi incrível. Essa temporada foi brilhante para mim, com muitos jogos, bons jogos e bons momentos. Posso dizer que estou muito agradecido", começou por dizer o internacional brasileiro."Aquele jogo contra o Ajax, claro, foi o melhor momento até ao momento da minha carreira. Aquele momento foi incrível porque lembro-me quando eu ainda era criança e ainda jogava futebol nas ruas que o meu sonho era jogar na Liga dos Campeões. Foi inacreditável, dois golos numa meia-final e o último no último segundo do jogo. Nem sei como explicar e colocar tudo em palavras. Serei para sempre agradecido por tudo. É um momento que certamente irei mostrar aos meus filhos no futuro. É algo que ninguém poderá retirar-me. Os spurs ficarão para sempre no meu coração."Quero pensar no meu último dia aqui como um momento especial. Aliás, a palavra especial é tudo o que isto significa para mim neste momento. Este clube ficará para sempre no meu coração. Amo o Tottenham. Foi muito bom jogar por vocês. Mesmo quando não joguei, tentei sempre dar o meu melhor por vocês e para fazer-vos felizes. Desejo-vos o melhor para o futuro, estarei sempre aqui a torcer por vocês", terminou.