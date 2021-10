Lucas Moura sacode a pressão sobre Nuno Espírito Santo

Lucas Moura alargou um pouco o nó da gravata de Nuno Espírito Santo! Com um golpe de cabeça após um cruzamento de Emerson na direita, o brasileiro (68’) apontou o golo solitário no triunfo (1-0) sobre o Burnley que qualificou o Tottenham para os quartos-de-final da Taça da Liga e interrompeu a série de duas derrotas (Vitesse e West Ham).





Há males que vêm por bem: Lucas Moura foi lançado por NES aos 25 minutos na sequência da lesão de Bryan Gil. Com esta vitória, o treinador português de 47 anos encheu os pulmões de oxigénio tendo em vista o embate com o Manchester United na tarde de sábado. “Fizemos uma boa exibição. Estivemos no ‘ponto’ em termos defensivos, controlámos bastante bem as movimentações do Burnley. Sabemos que estes jogos requerem muita união e elevada capacidade de sofrimento”, disse Nuno Espírito Santo, mantendo os pés assentes no chão: “E agora? Não podemos olhar muito para a frente, temos que nos debruçar sobre a eliminatória seguinte, apenas isso...”