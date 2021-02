10 mil euros por minuto, 30 mil por passe: é isto que Gareth Bale custa ao Tottenham

Quando no início da época chegou ao Tottenham por empréstimo, muitos pensavam que José Mourinho iria conseguir recuperar o Gareth Bale de outros tempos, mas a verdade é que meia temporada depois o galês tem dado mais problemas do que soluções. Na quinta-feira, por exemplo, uma pergunta sobre o extremo deixou José Mourinho algo desagradado e este sábado o 'The Sun' decidiu pegar na calculadora e olhar para o rendimento do jogador... com base no seu astronómico salário. E os números são também eles... astronómicos.





Ao todo, Gareth Bale ganha semanalmente 741 mil euros, sendo que o Tottenham lhe paga parte dessa verba (370m€), sendo o restante suportado pelo Real Madrid. Ora, olhando então ao rendimento do galês, o balanço mostra que Bale é pago verdadeiramente a peso de ouro. É que, desde que chegou, já recebeu 7,4 milhões de euros pagos pelos spurs, os quais retribuiu com 4 golos em 15 jogos.