Marca um golo, é o homem do jogo e acaba 'arrasado' por Mourinho: «Não treinou na quarentena»

Se Giovani lo Celso esperava ouvir elogios da parte de José Mourinho depois de ter marcado um golo na vitória do Tottenham frente ao Ludogorets (3-1), e de ter sido considerado o homem do jogo, o jogador argentino deve ter ficado profundamente desiludido, porque as declarações do treinador foram no sentido oposto.





O treinador criticou a forma física do médio. "Esteve bem com bola, mas não tão bem sem bola. A sua condição física não é boa. Ele não fez a pré-época", considerou Mourinho depois do jogo."Teve problemas durante a quarentena, não treinou durante esse período. Enquanto os outros se preparavam, ele passava por altos e baixos nessa fase. Por isso está a aparecer agora, passo a passo", acrescentou o treinador."Sinto que quando ele joga não é o verdadeiro Gio que conhecemos, não é o Gio que sabemos pode ser um jogador impressionante. Mas com a bola revelou grande critério e claro que sabe o que está a fazer, ele entende a forma como queremos jogar. Só que precisamos de mais intensidade, melhor condição física para ser mais forte nas transições", sublinhou.