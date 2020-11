Mauricio Pochettino recorda saída do Tottenham e fala sobre José Mourinho

Despedido do Tottenham na época passada, Mauricio Pochettino diz agora entender que o clube precisava de uma mudança. Substituído no cargo por José Mourinho, o treinador argentino de 48 anos - que continua desempregado - não esconde, porém, que ficou aborrecido com o que aconteceu.





"Não vou dizer que não tenha ficado desiludido", contou Pochettino à Sky Sports. "Fiquei chateado. Não fiquei feliz por deixar um clube com o qual sentia uma grande ligação depois de uma relação de cinco anos e meio com jogadores, funcionários e, claro, com os adeptos. Não vou mentir quanto a isso.""Mas eu entendo muito bem o futebol e naquele momento o clube provavelmente precisava de uma mudança. Não vou queixar-me da decisão que tomaram", acrescentou.Pochettino foi sucedido por José Mourinho, técnico que o argentino considera ser "um amigo". "O que posso fazer agora é apoiar porque tenho um bom relacionamento com as pessoas do clube e o tipo que me substituiu é um bom amigo. Ele sempre me tratou bem quando eu estava no Espanyol e ele no Real Madrid. E lembro-me de ter ido à Holanda ver um jogo dele na Liga dos Campeões, com o Ajax, e de termos tido uma boa conversa... Alguém lhe disse 'José, temos de ir, o jogo está quase a começar'. E ele disse-me 'desculpa, desculpa'.O treinador não esconde o seu amor pelos spurs. "Eu amo o Tottenham, o José e eu queremos o melhor para o clube, queremos que o clube ganhe. Nós perdemos a oportunidade de ganhar um título, isso teria sido a cereja no topo do bolo."