Mourinho alcança registo negativo nunca visto com derrota diante do Chelsea

Não está nada fácil a vida de José Mourinho no Tottenham. Esta quinta-feira, no dérbi com o Chelsea, os spurs perderam o terceiro encontro consecutivo na Premier League, algo que não se via desde 2012, numa época na qual o técnico era... André Villas-Boas.





Por outro lado, com mais este desaire, o Special One viveu algo inédito na sua carreira na Premier League, ao sofrer a segunda derrota caseira consecutiva. Um registo nunca visto numa carreira na qual conta já com 327 encontros caseiros no campeonato.E se falamos em dados negativos, o que dizer o registo do técnico diante do Chelsea? Nos últimos sete encontros com aquela que foi a sua primeira equipa em Inglaterra, o melhor que conseguiu foram três empates - perdeu os outros quatro.Para acabar, e como se não bastassem dados negativos, Thomas Tuchel tornou-se no primeiro técnico desde o próprio José Mourinho (em 2004) a conseguir três jogos seguidos sem sofrer golos na Premier League nos blues.