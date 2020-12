Mourinho alerta para más condições do balneário do estádio onde o Tottenham vai jogar

José Mourinho pediu, esta terça-feira, às autoridades do futebol inglês que abram uma investigação ao balneário do Stoke City, adversário que o Tottenham terá, esta quarta-feira, pela frente, nos quartos-de-final da Taça da Liga.





José Mourinho apela à Federação Inglesa de Futebol (FA) que abra um inquérito às condições do balneário do Stoke City, adversário do Tottenham esta quarta-feira, nos quartos de final da Taça da Liga Inglesa.Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, o treinador português revelou ter recebido imagens que alegadamente provam a falta de condições do balneário visitante do Britannia Stadium, em Stoke-on-Trent."Tenho um vídeo que mostra isso. Um vídeo que foi gravado por um colega que trabalha noutra equipa que jogou recentemente contra o Stoke", afirmou."Não deveria ser uma questão para mim, mas sim para as autoridades. Para todas as autoridades, do futebol e da segurança, mas não para mim. Não vou ser eu o mau que comenta o balneário visitante do Stoke", concluiu.Mourinho não é o primeiro a criticar o balneário do Stoke. Também o treinador do Middlesbrough, Neil Warnock, disse há poucas semanas que os balneários em causa estariam em tão mau estado que "nem sequer se deixariam lá animais" e referiu-se a ele como uma "pocilga".