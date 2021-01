Mourinho: «Alli e Gedson foram responsáveis pela dinâmica da equipa»

Gedson Fernandes cumpriu os 90 minutos na goleada do Tottenham sobre o Marine (5-0) na Taça de Inglaterra. No final do jogo, o português ouviu elogios de José Mourinho, que estava muito satisfeito com a forma como Gedson se entendeu com Dele Alli.





"Gostei bastante [da atitude de Dele Alli]. Claro que ele teve algum cuidado com o relvado, como todos nós, pois para os jogadores criativos não era um jogo para arriscar bastante, mas ele e o Gedson foram os jogadores responsáveis pela dinâmica da equipa na primeira parte para criar chances e marcar golos", afirmou o técnico.