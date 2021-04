Mourinho aponta à Liga dos Campeões

Após uma série de maus resultados, que até levou ao afastamento da Liga Europa face ao D. Zagreb, o Tottenham reagiu com quatro vitórias nos últimos cinco jogos na liga. Tendo isso em conta, Mourinho confia que os spurs (6º) podem sonhar com o apuramento para a Champions. Antes da visita de amanhã a Newcastle, o Special One garantiu que os londrinos pensam “jogo a jogo”, mas lembrou a recuperação feita na reta final de 2019/20.

“Estou confiante de que podemos vencer o encontro no domingo. Se depois voltarem a perguntar isso da Champions na segunda-feira, direi que podemos vencer o United na próxima semana. Direi isto todas as jornadas. Para chegarmos a um posto de Champions não dependemos só de nós. Não sei se vamos ou não conseguir chegar ao top 4, mas temos o exemplo da época passada para irmos ganhando jogo a jogo. Estávamos longe da zona europeia e aproximámo-nos”, assumiu o técnico, de 58 anos, que espera um jogo difícil em St. James’ Park: “Neste momento os pontos são importantes para qualquer equipa e espero dificuldades com o Newcastle. “Dá sempre muito trabalho...”

De resto, Mourinho abordou ainda a situação de Harry Kane, que tem sido apontado a clubes de topo, como City, United e Real Madrid. “Não vou entrar nesse jogo. Tenho de estar focado naquilo que ele significa para nós. Fico sempre satisfeito quando os meus jogadores vão às seleções e jogam bem. Não sei se tem sempre um sorriso na cara, mas é sempre profissional. Tem vários desafios, uma final para jogar, desafios na Europa e no Europeu. Quero que Kane esteja connosco, tal como sempre esteve. Quero que repita a exibição frente ao Aston Villa e mostre o mesmo compromisso”, confessou.

Son disponível

Frente ao Newcastle, Mourinho contará com o regresso de Son. “O Sonny está bem! Já trabalhou integrado com o grupo. A paragem de seleções foi uma boa altura para ele recuperar da lesão”, concluiu o português.

Special One crítico sobre final com City

O Tottenham irá disputar neste mês a final da Taça da Liga com o City e Mourinho analisou esse duelo, mas apontou críticas à calendarização. Ora, a final da prova será a 25 de abril, numa semana em que tanto os spurs como os citizens realizam antes uma partida na liga. O tempo de descanso para ambas as equipas acaba por ser praticamente igual, mas o Special One deixou claro que desejava uma ‘semana limpa’. “Ter um jogo a meio da semana antes da final não é bom, mas ao menos será numa quarta-feira. No início da competição jogámos contra o Chelsea numa quarta-feira, por isso não me surpreende. Mas pensava que as equipas podiam ter uma semana sem jogos antes da final”, assumiu, prevendo um duelo equilibrado: “Contra o City é 50/50. Pela minha experiência numa final, o favoritismo é repartido.”