Mourinho compara Harry Kane a Benzema e defende que podem jogar até quererem

O treinador do Tottenham, José Mourinho, disse esta sexta-feira que o futebolista inglês Harry Kane pode ter um percurso idêntico ao do avançado francês Karim Benzema, com quem trabalhou no Real Madrid entre 2010 e 2013.

"Agora mesmo, ver Harry Kane é como ver Benzema, que tem 33 anos. Eles são muito inteligentes, vêm para receber [a bola], assistem, transformaram o seu jogo e, no final das suas carreiras, ao invés de serem puros 'nove', convertem-se em avançados que ocupam a posição de médio, atrás dos atacantes", argumentou o técnico luso dos spurs, em conferência de imprensa.

'Mou' acrescenta que ambos "podem jogar até quererem", mas lembra que Kane "tem apenas 27 anos e que é muito cedo para pensar nisso".

Sob orientação do técnico português, Benzema, que cumpre a 12.ª temporada com a camisola 'merengue', anotou 78 golos em 150 encontros, entre 2010 e 2013, conquistando uma Liga espanhola, uma Supertaça e uma Taça do Rei.

Já Harry Kane, soma 26 golos em 37 partidas, em 2020/21, sendo que na época passada, na qual esteve ausente dos relvados durante um longo período por lesão, marcou 14 tentos, desde a chegada de Mourinho ao leme dos londrinos, em novembro de 2019.