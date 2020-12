Mourinho crítico após jogo com o LASK: «Alguns jogadores tiveram desempenhos muito pobres»

José Mourinho teceu críticas aos seus jogadores no final do empate (3-3) do Tottenham sobre o LASK Linz, em jogo da 5.ª jornada do grupo J da Liga Europa.





"Não foi uma boa exibição. O resultado é melhor do que o nosso jogo, com a segunda parte a ser melhor do que a primeira. Individualmente, alguns jogadores estiveram muito bem mas por outro lado houve alguns que individualmente tiveram desempenhos muito pobres. A única coisa positiva que eu tiro deste jogo é a qualificação para a próxima fase", começou por dizer o técnico português.Apesar da exibição pobre, José Mourinho sublinhou o desempenho e importância de dois jogadores. "Sem Son e Hojbjerg [na equipa] penso que não empatávamos este jogo. Já estamos qualificados e agora não temos a mesma pressão para a última jornada, mas queremos vencer e estou confiante de que vamos fazê-lo", apontou.

Gareth Bale

"Substituí-o a 10-15 minutos do fim porque queria poupá-lo um pouco. Ele fez muitas coisas positivas durante o jogo mas também é possível ver que ainda tem outras para melhorar."

Harry Kane

"Penso que já estará pronto [para ir a jogo]. Não tenho a certeza. Ele ainda está em tratamento mas eu poderia estar aqui a fazer 'bluff' e dizer que ele ainda não está bom, mas não é o caso e penso que poderá jogar [frente ao Arsenal]", concluiu.