Mourinho cumprimentou jogador do Antuérpia no final do jogo e imagem tornou-se viral

No final do jogo entre o Tottenham e o Antuérpia, José Mourinho foi visto a cumprimentar Cristian Benavente, extremo da formação belga, e a imagem tornou-se viral.





Benavente jugó los 90 minutos por el Antwerp de Bélgica que cayó 2-0 ante el Tottenham por la UEFA Europa League. El equipo del Chaval queda segundo en el grupo e igual pasa a los 16avos de este torneo. Al final se saludó con Mourinho. pic.twitter.com/vPyQx4mjl2 — Jorge Esteves Alfaro (@esteves_jorge) December 10, 2020

Nas redes sociais, muitos destacaram o cumprimento entre adversários na Liga Europa, houve quem brincasse com a situação - "Nos jornais de amanhã: Benavente no Tottenham, a pedido de Mourinho" e quem explicasse a razão do cumprimento.Enquanto treinador do Real Madrid, em 2021, José Mourinho chegou a chamar Benavente, na altura jogador do Castilla, a treinar com a equipa principal. Ontem reencontraram-se como adversários.