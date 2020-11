Mourinho deixou adjunto fora do banco no jogo com o Manchester City e já há uma explicação

João Sacramento, braço direito de José Mourinho no comando técnico do Tottenham, esteve ausente do banco de suplentes dos spurs na vitória (2-0) sobre o Manchester City, na última jornada da Premier League.

A ausência do treinador-adjunto, que ainda assim esteve presente na bancada do Hotspur Stadium, foi esta segunda-feira explicada pelo 'Football London'.

De acordo com o portal especializado em desporto, José Mourinho pediu para que João Sacramento observasse atentamente, com o auxílio de um tablet, todos os movimentos e alterações táticas da equipa de Pep Guardiola no decorrer do encontro, para que, dessa forma, pudesse ajudá-lo de forma mais eficaz a travar o vice-campeão inglês.

O resultado desta pequena (grande) alteração ficou à vista de todos, com os spurs a somarem mais três pontos e assumirem o topo da classificação, que agora é partilhada com o Liverpool.