Mourinho: «Dele Alli jogou porque mereceu, não foi um presente»

Diante do Fulham, o Tottenham alcançou a terceira vitória consecutiva, a segunda em jogos da Premier League, conseguindo também dar minutos de jogo a alguns jogadores que ultimamente não têm feito parte das opções de José Mourinho, pelo menos nas opções principais, como o caso de Dele Alli. Na análise à partida, o técnico português assumiu a importância do triunfo, mas deixou claro que nesta fase nem quer olhar para a tabela classificativa, até porque por esta altura, com dois jogos por semana, nem tem tempo para 'respirar'.





"Não quero olhar à classificação. Quero apenas ganhar jogos e, especialmente para nós, que estamos em duas provas, o próximo jogo é na Premier League, mas logo depois é para a Liga Europa. Não quero olhar demasiado para a classificação, não quero ver nada de bom ou mau nisso. Só quero tentar ganhar jogos e foi isso que fizemos hoje. Vem aí mais um jogo no domingo e vamos lá para tentar ganhar novamente", frisou o técnico dos spurs.Quanto a Dele Alli, a resposta de Mourinho foi clara. "O Dele mereceu, não foi um presente. Foi consequência do trabalho que tem feito desde que voltou à equipa. Trabalhar e trabalhar com a equipa, estar totalmente apto e pronto a jogar. É um jogador que nos dá coisas importantes. Esteve bem na Liga Europa, mas também nos jogos com o West Ham e Burnley. Esteve bem em todos os minutos, mereceu-o. Neste momento precisamos de ter um plantel, com tantos jogos a virem uns atrás dos outros. Não podemos mudar a estrutura da equipa, podemos mudar dois ou três jogadores, como fizemos hoje, com o Dele, Ben [Davies] e Matt [Doherty]."A fechar, Mourinho falou da utilização do quarteto ofensivo composto por Son, Kane, Bale e Alli. "Jogaram porque gosto deles todos. E ainda temos o Carlos Vinicius e o Bergwijn, que nem esteve no banco hoje. Temos um grupo de oito jogadores para estas posições ofensivas e gosto deles todos, mas depende do momento, do trabalho, da estratégia de jogo, da acumulação de partidas... Nas últimas duas foi o Lucas quem atuou de início e precisava de descansar. O plantel está a trabalhar muito bem, é normal dar minutos a alguns jogadores. Tínhamos outros no banco, temos um bom plantel e tenho de o usar, pois é complicado", completou.